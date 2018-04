Preços de remédios sobem mais que inflação Pesquisa do Instituto Brasileiro de Defesa dos Usuários de Medicamentos (Idum) revela que os principais medicamentos consumidos pela população tiveram aumentos acima da inflação, no período de julho de 1994 a abril de 2002. A pesquisa verificou os aumentos de cerca de 6 mil itens de medicamentos e destacou os 300 medicamentos mais vendidos. O Idum avaliou todos os aumentos praticados pelos fabricantes dos 300 remédios mais consumidos e que representam 85% do uso da população. Para este grupo de medicamentos, o aumento médio no período foi de 132,83%, havendo casos em que o aumento praticado foi de 366,37%. Para se ter uma idéia, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado no mesmo período foi de 117,31%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Entre os medicamentos com as maiores altas está o Melhoral infantil que em julho de 1994 custava R$ 4,49 e passou a custar R$ 20,94, a apresentação de 25 cartelas com oito comprimidos cada. O Rivotril, um anticonvulsivante do laboratório Roche, pulou de R$ 1,67 para R$ 7,74, registrando um aumento 363,47%. O Gardenal, medicamento de grande consumo, teve um reajuste no período de 282,95%. O antidepressivo Dormonid, do laboratório Roche, custava em julho de 1994 R$ 10,6 e, em abril de 2002, passou a custar R$ 34,80, registrando um aumento de 228,30%.