Preços de supermercados têm queda de 0,37% em fevereiro Os produtos comercializados em supermercados de diferentes portes no Estado de São Paulo registraram uma deflação média de 0,37% em fevereiro. Os dados foram divulgados hoje por meio de nota pela Assessoria de Imprensa da Associação Paulista de Supermercados (Apas) e fazem parte da pesquisa realizada mensalmente pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) para a Apas. Em janeiro e em fevereiro do ano passado estes itens que compõem o Índice de Preços dos Supermercados (IPS) também já haviam registrado variação negativa - queda de 0,08% e de 0,29%, respectivamente. Em 12 meses, no entanto, a variação acumulada ainda é de alta: 1,77%. Também segundo a pesquisa da Fipe-Apas, os preços dos alimentos e das bebidas apresentaram queda de 0,43%. Os preços das carnes tiveram o seguinte comportamento: bovinas (-4,55%), suínas (-3,13%) e frango (-9,74%). Também caíram os preços dos derivados de leite (-0,89%) e dos derivados de carne (-0,69%). O óleo de soja apresentou uma queda de 3,58% e o açúcar, de 1,99%, mas o café teve uma alta de 3,63%. Já os preços dos produtos in natura apresentaram um avanço de 4,37%, com destaque para legumes (19,82%), tubérculos (7,53%) e verduras (20,87%). As bebidas alcoólicas também ficaram mais caras (1,86%) e as não-alcoólicas subiram 0,89%. Os preços dos artigos de limpeza avançaram 0,16% e os de beleza tiveram queda de 0,28%.