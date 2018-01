Preços devem ter recuperação em 2007, prevê UFRJ Os bens duráveis e não-duráveis devem apresentar recuperação de preços ao longo do próximo ano, segundo expectativa do economista do grupo de conjuntura da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Carlos Thadeu de Freitas Filho, afirma no boletim de dezembro. De acordo com ele, o IPCA, índice ofivcial de infalçaõ usado na definição das metas do governo, deve encerrar este ano com taxa de 3,07% e 2007, de 4,04%. "Há espaço para os preços livres recuperarem, e isso é o que basicamente explica o ponto percentual de diferença entre o IPCA em 2006 e 2007", comenta no boletim, que foi divulgado nesta terça-feira, 26. De acordo com seus cálculos, no acumulado deste ano, os bens duráveis acumularão deflação de 1,94%, enquanto a previsão para 2007 é de uma alta de 2,47%. No caso dos produtos não-duráveis, a expectativa é a de uma elevação de 1,7% deste ano ante projeção de 2,7% para o ano que vem.