Preços do gás de cozinha devem cair a partir de 1º setembro A partir de 1º de setembro, os preços do gás de cozinha (GLP) devem sofrer nova redução em 18 estados. O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) decidiu nesta terça-feira prorrogar, de 22 de agosto para o dia 27, a realização da pesquisa quinzenal que apura o preço médio do gás de cozinha vendido ao consumidor. Com base no resultado dessa pesquisa, que já deverá captar a redução do preço do gás nas refinarias, os estados definirão para baixo a alíquota de ICMS cobrada sobre o GLP. A lista inclui Pernambuco, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Paraíba. Segundo o secretário da Fazenda de São Paulo, Fernando Dall´Acqua, o estado não faz parte desse grupo. Um técnico presente à reunião do Confaz informou que, em nove Estados onde a pesquisa não é realizada e a metodologia de cálculo do ICMS é diferente, a redução para 12,4% foi automática. O pedido para prorrogação da pesquisa foi feito pelo governo federal ao constatar que na edição anterior, referente à primeira quinzena, a queda dos preços não foi computada. Os 18 estados realizam esses levantamentos duas vezes por mês e apuram os resultados nos dias 7 e 22. As pesquisas envolvem o preço de todos os combustíveis e é com base no preço médio apurado que é determinada a alíquota do ICMS a ser cobrada. Segundo o secretário de Fazenda de Pernambuco, Jorge Jatobá, a prorrogação foi aprovada para permitir justamente que a pesquisa reflita a redução de 12,4% anunciada pela Petrobrás na semana passada. Nesses estados, a queda dos preços não chegaria ao anunciado pelo governo justamente por causa do ICMS que incide sobre o produto. Jatobá alerta que a flexibilização da data para a pesquisa deste mês vale apenas para o gás de cozinha. A alíquota de ICMS varia de 17% a 25%, segundo o secretário. A nova alíquota de ICMS, disse Jatobá, vigorará a partir de 1º de setembro. "A nossa expectativa é que a redução no preço aconteça na mesma proporção da queda que houve na refinaria", disse Jatobá. Ele acredita que a redução na maioria dos Estados poderá ter reflexo nos demais.