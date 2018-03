Preços do petróleo estão muito elevados, diz presidente da Opep Os preços do petróleo estão muito elevados para permitir a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) cortar a produção no encontro ministerial deste final de semana. Contudo, a possibilidade de um excesso de oferta no segundo trimestre é uma preocupação e o grupo irá buscar meios para lidar com isso agora, disse o presidente do cartel, Ahmad Fahd al-Sabah, que também é ministro de petróleo do Kuwait. Os comentários do presidente da Opep ajudaram a pressionar para baixo os preços do petróleo no mercado futuro em Nova York (New York Mercantile Exchange-Nymex) e Londres (International Petroleum Exchange-IPE), uma vez que eles deixaram claro que aos operadores que não devem esperar uma ação agressiva do grupo para defesa dos preços neste final de semana. Às 17h24 (horário de Brasília), na Nymex, os contratos de petróleo para março eram negociados a US$ 48,75 o barril, em queda de US$ 0,94 (-1,89%). No mesmo horário na IPE, os contratos de petróleo brent para março eram cotados a US$ 46,40 o barril, queda de US$ 0,56 (-1,19%). As informações são da Dow Jones.