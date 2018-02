Preços do varejo caem em quatro capitais e sobem em SP Os preços no varejo de quatro capitais apresentaram desaceleração ou até mesmo deflação mais intensa de preços. De acordo com o levantamento da Fundação Getúlio Vargas (FGV), o Índice de Preços ao Consumidor Semanal Regional (IPC-S) até 15 de agosto, ante o período anterior de 7 de agosto, mostrou queda em Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre e Recife. Ainda de acordo com a FGV, duas capitais apresentaram a mesma taxa apurada no IPC-S anterior. É o caso de Rio de Janeiro (0,18%) e Salvador (-0,44%). São Paulo foi a única cidade a registrar aceleração de preços, atingindo 0,25%. A alta se deu frente aos 0,20% registrados no indicador anterior, de 7 de agosto.