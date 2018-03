Preços do varejo paulista caem de 4,68% para 1,52% O Índice de Preços do Varejo (IPV), calculado pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio SP), mostrou uma alta de 1,52% em fevereiro, frente a uma variação de 4,68% de janeiro. A pesquisa mostra que todos os grupos de produtos pesquisados registraram aumentos menores do que vinham apresentando. De acordo com a entidade, as altas estão relacionadas à pressão de custos, mais do que ao aquecimento da demanda. Os bens duráveis tiveram alta de 0,44% nos preços, ao mesmo tempo em que as vendas continuam caindo, não só de eletroeletrônicos, como também de móveis e decoração. Com relação aos não-duráveis, os produtos de higiene e limpeza ? com altas de, respectivamente, 1,76% e 2,79% - estão ainda refletindo as oscilações do dólar. Já os alimentos (2,32%) respondem a fatores sazonais de safra, pois as pressões vieram dos produtos in natura, feijão, batata e tomate. Os únicos grupos que tiveram redução de preços foram o de móveis, artigos de decoração (-1,70%) e o de vestuário (-0,96%). A retração está associada à baixa demanda depois de um ajuste de preços em janeiro ? no caso dos móveis ? e das liquidações de verão ? no caso do vestuário. Para os economistas da entidade, o cenário atual não permite previsões sobre o rumo da inflação no curto prazo. Isto porque a retração forte de preços tende a diminuir, uma vez que o dólar parou de cair. Por outro lado, a onda de remarcações preventivas, causadoras da inflação nos últimos meses, pode já ter encerrado o seu ciclo, aliviando os índices futuros.