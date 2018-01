Preços dos alimentos sobem e cesta básica bate recorde A alta de 0,83% nos itens que compõem o grupo alimentação provocou outro recorde do preço da cesta básica desde a criação do Plano Real. Segundo pesquisa diária do Procon-SP, o preço da cesta na cidade de São Paulo alcançou R$ 204,54 nesta terça-feira, 0,68% a mais que os R$ 203,16 registrados ontem. Os preços dos produtos do grupo higiene subiram 1,06% e os de limpeza recuaram 0,90%. Dos 68 produtos pesquisados pelos técnicos do Procon nos supermercados, 35 estavam com preços maiores que ontem, 14 baixaram de preço e 19 permaneceram estáveis. O custo mínimo encontrado na cidade foi de R$ 143,76 e o máximo foi de R$ 275,81, uma diferença de 92%. O valor da cesta básica subiu 2,16% desde o início do mês e acumula alta de 8,05% nos últimos 30 dias. No ano, a variação alcança 29,29%.