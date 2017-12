Preços dos aluguéis caem em São Paulo Os valores dos aluguéis residenciais no município de São Paulo apresentaram uma redução de 0,3% no mês de novembro, em comparação a outubro. É o que mostra a Pesquisa Mensal de Valores de Locação realizada pelo Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP). Para Aimoré Freitas, diretor de Locação do Secovi, a queda é insignificante e mostra que o setor está num processo de realinhamento e está num momento de estabilidade. Segundo o diretor, de dois anos para cá tem acontecido um fenômeno inverso ao do período de alta inflação, ou seja, os valores iniciais dos aluguéis foram reduzidos, mas o valor médio aumentou. Em novembro, o valor médio de um aluguel de um apartamento de dois quartos com uma vaga de automóvel e em bom estado de conservação em bairros da zona leste da capital como Guaianazes, Itaim Paulista e Cidade Tiradentes foi de R$ 313,00. Já em bairros da zona oeste como Perdizes, Pinheiros e Lapa um imóvel semelhante foi alugado em média, por R$ 648,00.