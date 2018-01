Preços dos combustíveis não caem O primeiro dia do acordo entre governo e distribuidoras e postos de combustíveis não surtiu o efeito desejado nos preços para o consumidor. A proposta do governo, de limitar em até R$ 0,15 a margem de lucro sobre o litro da gasolina, não foi bem aceita pelos proprietários de postos. Entre 15 postos pesquisados pelo Estado, nenhum baixou os preços. Muitos deles dizem que retiram até R$ 0,13 de cada litro vendido, e que por isso, não precisariam diminuir o preço na bomba de gasolina. Entre estes postos, o preço do litro varia entre R$1,399 e R$ 1,649. Já os postos que têm margem de lucro maior que 15% afirmam que não é possível reduzir a margem de lucros, uma vez que há vários custos, como por exemplo, os 3% sobre as vendas para as administradoras de cartão de crédito. Federação garante que grandes estados cobram valores justos O presidente da Federação Nacional do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes (Fecombustíveis), Gil Siuffo, garante que a margem média de lucro dos postos é de R$ 0,10 em São Paulo e no Estado do Rio chega a R$ 0,12 por litro de gasolina. Segundo ele, as margens também são inferiores ao estabelecido em Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. "Esta medida foi para os postos de Brasília", diz o proprietário do posto SP2 na zona norte, Fabio Eduardo Alves de Sá, que revende combustível da Texaco. Apesar de seus preços serem altos para a região - R$ 1,49 o litro da gasolina e R$ 1,29 no caso do álcool -, ele garante que seu lucro não vai além de R$ 0,10 por litro. O proprietário de um posto Ipiranga na Marginal do Tietê, Arlindo Camacho, afirma que seria bom a Agência Nacional de Petroleo (ANP) colocar em prática a fiscalização e divulgação dos nomes das revendedoras que abusarem. A população ficaria sabendo que quase ninguém ganha R$ 0,15 por litro. A diretoria da ANP anunciou que iniciará na próxima semana a fiscalização dos preços. A ANP reuniu-se ontem para decidir como atenderá a exigência do governo para fiscalizar o cumprimento do acordo assinado em Brasília. A agência tem hoje 64 fiscais para todo o País. Secretaria de Direito Econômico quer acabar com cartéis do combustível A Secretaria de Direito Econômico (SDE) do Ministério da Justiça também estuda entrar na briga contra o cartel no setor de combustíveis em Brasília. A secretaria poderá abrir processo administrativo e adotar medida preventiva para obrigar os postos de gasolina da capital federal a reduzir imediatamente, e por um período determinado, as margens de lucro praticadas atualmente.