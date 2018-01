Preços dos eletrodoméstico têm diferença de até 62% Os preços dos eletrodomésticos chegam a registrar variações de preços de até 62% nas redes varejistas, segundo pesquisa do Procon, nos dias 20 e 21 de outubro em São Paulo. Foram pesquisados 67 itens nas principais lojas. O Ponto Frio na região oeste foi o que apresentou a maior quantidade de produtos com menor preço, num total de 19. A maior diferença de preços foi do fogão da Brastemp, branco e 4 bocas. Nas Casas Bahia ele custa R$ 696,00 e no Extra do centro ele sai por R$ 429,00, preço 62% menor. Somente neste ano, o Procon-SP registrou 2.102 consultas e 393 queixas referentes à aquisição de eletrodomésticos.