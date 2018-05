Preços dos imóveis na zona do euro registram queda Os preços dos imóveis na zona do euro tiveram a maior queda trimestral em mais de um ano no primeiro trimestre deste ano, refletindo o aumento do desemprego e o lento crescimento econômico, especialmente nos países considerados periféricos do bloco. Segundo a Eurostat, os preços dos imóveis nos 17 países-membros caíram 1,0% em comparação com o quarto trimestre de 2012 e 2,2% em base anual.