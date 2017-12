Preços dos remédios podem subir este mês Pelo menos na cidade de São Paulo, o acordo entre a indústria farmacêutica e o governo para manutenção dos preços dos medicamentos parece ter funcionado, conforme constatou Heron do Carmo, professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP) e pesquisador da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Nos últimos quatro meses, a entidade tem registrado queda nos preços de remédios e produtos farmacêuticos na cidade de São Paulo. Em agosto, a queda foi de 0,34%, em setembro de 1,01%, em outubro, de 0,25% e em novembro, de 0,46%. Essa situação deve se modificar com o fim do acordo este mês. "É possível que, se tivermos o fim da trégua, aconteça uma alta em alguns produtos, por conta da acomodação de preços", afirmou Ciro Mortella, presidente executivo da Abifarma. A partir do mês que vem, porém, os consumidores poderão encontrar uma situação completamente diferente, já que o acordo vale até o mês de dezembro e há poucas perspectivas para sua renovação. A indústria farmacêutica alega que terá de reajustar os preços porque não houve aumentos nos últimos dois anos. Com a desvalorização do Real, porém, registrou uma alta nos custos da produção, já que boa parte da sua matéria-prima é importada. A afirmação, no entanto, não coincide com os índices registrados pela Fipe. No período de janeiro de 2000 até novembro, os medicamentos e produtos farmacêuticos aumentaram 0,99% em São Paulo. Confira as principais variações de preços Entre as principais quedas de preço no período, ficaram os remédios antiinfecciosos (3,93%), diabetes (1,40%), vitaminas (1,39%) e anticoncepcionais (1,18%). Já entre os produtos que tiveram aumento estão os antiinflamatórios (13,89%), os remédios para sistema nervoso central (4,66%) e os homeopáticos (5,07%). Os produtos farmacêuticos tiveram queda de 1,51% nos preços. O algodão hidrófilo apresentou alta de 0,52% e os preservativos de 0,16%. Já os curativos prontos tiveram queda de 7,80%. Os aparelhos corretivos - como óculos, lentes e para surdez - tiveram uma alta de 7,08%, sendo que o maior índice de reajuste foi registrado na armação de óculos (9,66%). "Os preços subiram até metade do ano e, para minha surpresa, começaram a recuar com o acordo", destacou Heron do Carmo. "Achei que o governo não seria bem sucedido com os laboratórios, até porque os remédios foram os últimos produtos industrializados a ter seus preços liberados, em 1997", lembrou ele. A patente dá facilita o reajuste de preços O pesquisador acredita que o fato da indústria de medicamentos ter a possibilidade de lançar novos produtos no mercado, protegidos pela patente, colabora para que os preços fiquem sem reajuste. "Com a patente, a empresa tem um monopólio com data e pode colocar o preço lá em cima. Isso aconteceu com quase todos os medicamentos", destaca ele. A chegada dos genéricos pode ter sido uma influência indireta, pois cria a possibilidade de concorrência, principalmente entre os produtos mais tradicionais. Segundo a Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica (Abifarma), há um grupo de trabalho que ainda está avaliando a situação. De qualquer forma, adianta que uma nova trégua precisa ser referendada pelos laboratórios e que sua adesão ocorrerá como iniciativa individual de cada empresa, não havendo uma decisão sobre os percentuais de reajuste. Indústria alega estar com os preços defasados Segundo Ciro Mortella, da Abifarma, o acordo provocou a estabilização e redução dos preços dos remédios, mas há uma defasagem de 6,9% no preço dos medicamentos por conta do aumento de custos de insumos. Além disso, a Abifarma constatou uma retração no mercado, que apresentou 1,5% a menos de vendas entre janeiro e outubro deste ano, comparado com o mesmo período do ano passado. Para manter os preços constantes, a indústria absorveu os aumentos de custo de produção, de acordo com Mortella. "Houve variação de câmbio, aumento de combustíveis, gastos como décimo terceiro, etc, que elevaram o custo para a indústria, sem que isso tenha chegado ao consumidor final. Agora pode ser necessária a recomposição de preços de alguns produtos", disse ele. Mortella explicou que não é possível uma empresa colocar um remédio novo com preço elevado no mercado para compensar a perda com os outros produtos. "Ele precisa conquistar o mercado e colocar o preço no alto não é a melhor tática", comentou. Motella acredita que a entrada de genéricos, que são de 30 a 40% mais baratos, também vai influenciar na manutenção de preços. "No mínimo, não vai ter espaço para aumento", apontou. Veja nas tabelas abaixo as variações acumuladas e mês a mês no período para cada grupo de produtos da indústria farmacêutica. Índice de Preços ao Consumidor acumulado de janeiro a novembro (em porcentagem): Remédios e produtos farmacêuticos + 0,99 Remédios + 1,03 Antiinfeccioso - 3,93 Analgésico / antigripal + 1,60 Antiinflamatório + 13,89 Sistema cardiovascular + 0,64 Vitaminas - 1,39 Aparelho digestivo / metabolismo - 0,61 Diabete - 1,40 Sistema nervoso central + 4,66 Oftálmico + 0,72 Anticoncepcional - 1,18 Outros remédios - 0,13 Homeopático + 5,07 Curativo pronto - 7,80 Preservativo + 0,16 Seringa descartável - 2,45 Aparelhos corretivos + 7,08 Aparelho para surdez + 6,02 Armação de óculos + 9,66 Lentes de óculos + 4,60 Lentes de contato +4,35 Índice de Preços ao Consumidor Agosto /setembro / outubro / novembro (em porcentagem) Produto Agosto Setembro Outubro Novembro Remédios e produtos farmacêuticos - 0,34 - 1,01 - 0,25 - 0,46 Remédios - 0,35 - 1,02 - 0,25 - 0,49 Antiinfeccioso - 0,06 - 1,29 + 0,17 - 0,43 Analgésico / antigripal + 0,40 - 0,95 - 0,13 - 0,28 Antiinflamatório - 0,23 - 0,67 + 0,16 - 1,52 Sistema cardiovascular - 0,49 -1,34 - 0,26 - 0,51 Vitaminas - 0,24 - 1,04 - 0,47 - 0,18 Vias respiratórias -0,87 - 1,39 - 0,06 - 0,48 Aparelho digestivo / metabolismo - 0,79 + 0,19 - 0,83 - 0,39 Diabetes - 1,12 - 2,79 - 0,79 + 0,10 Sistema nervoso central + 0,27 - 1,60 - 0,30 - 0,52 Oftálmico - 1,65 - 0,33 - 0,55 + 0,03 Anticoncepcional - 0,55 - 0,93 - 0,11 - 0,49 Outros remédios - 0,31 - 1,44 + 0,05 + 0,03 Homeopático + 0,43 + 0,01 - 0,73 - 0,23 Produtos farmacêuticos + 0,28 - 0,48 - 0,48 + 1,17 Curativo pronto + 0,28 - 0,42 - 0,96 + 0,29 Preservativo + 0,08 - 0,59 - 1,32 + 2,25 Seringa descartável + 1,21 - 0,64 + 0,31 + 0,85 Aparelhos corretivos + 0,96 + 0,60 + 0,92 + 0,42 Aparelho para surdez + 0,65 - 1,98 + 1,13 + 0,08 Armação de óculos + 2,01 + 1,18 - 0,01 + 0,84 Lentes de óculos - 0,11 + 0,26 + 2,26 - 0,002 Lentes de contato - 0,005 + 0,50 + 0,10 + 0,22