Preços e coberturas do seguro residencial O preço do prêmio do seguro residencial depende do valor que o consumidor estipula para seu imóvel e das coberturas opcionais que escolher. Confira na tabela abaixo as coberturas opcionais e preços das principais seguradoras que oferecem o seguro residencial.. Seguradora Cobertura básica Coberturas opcionais Preços* Porto Seguro Incêndio, queda de raio, explosões e perda ou falta de pagamento de aluguel Danos elétricos, impacto de veículos, queda de aeronaves, vendaval, ciclone, tornado, granizo, roubo, furto, aluguel, despesas de mudança para outro imóvel por motivo de sinistralidade e responsabilidade civil e familiar Um seguro com cobertura básica de R$ 100 mil, R$ 10 mil para roubo, R$ 5 mil para danos elétricos e R$ 5 mil para perda ou falta de pagamentos de aluguel custa R$ 374,00, em até 7 vezes de R$ 57,00 Marítima Incêndio, queda de raio e explosões Danos elétricos, vendaval, ciclone, granizo, furacão, impacto de veículos, tornado, queda de aeronaves, quebra de vidros, desmoronamento, terremoto, perda ou pagamento de aluguel, roubo de bens, furto, responsabilidade civil familiar, responsabilidade civil de esportes e responsabilidade civil de empregada doméstica Um seguro com cobertura básica de R$ 100 mil, R$ 10 mil para roubo, R$ 5 mil para danos elétricos e R$ 5 mil para perda de pagamentos de aluguel custa R$ 389,00 ou em até 7 vezes de R$ 60,00 AGF Incêndio, queda de raio e explosões Vendaval, roubo, desmoronamento, impacto de veículos, quebra de vidros, acidentes pessoais, danos elétricos, danos por fumaça, responsabilidade civil familiar e queda de aeronaves Um seguro com cobertura básica de R$ 100 mil, R$ 10 mil para roubo, R$ 5 mil para danos elétricos e R$ 5 mil para perda de pagamentos de aluguel custa R$ 335,00 ou em até 7 vezes de R$ 51,40 Sul América Incêndio, queda de raio e explosões Desmoronamento, responsabilidade civil pela guarda de veículos, quebra de vidros, danos elétricos, vendaval, granizo, queda de aeronave, danos por fumaça, roubo e furto qualificados, acidentes pessoais e despesas de mudança Um seguro com cobertura básica de R$ 100 mil, R$ 10 mil para roubo, R$ 5 mil para danos elétricos e R$ 5 mil para perda de pagamentos de aluguel custa R$ 389,79 Bradesco Incêndio, queda de raio e explosões Danos elétricos, roubo, granizo, queda da aeronave, vendaval, granizo, impacto de veículos terrestres, fumaça, perda ou pagamento de aluguel e responsabilidade civil familiar Um seguro com cobertura básica de R$ 100 mil, R$ 10 mil para roubo, R$ 5 mil para danos elétricos e R$ 5 mil para perda de pagamentos de aluguel custa R$ 415,00, em até 8 vezes de R$ 56,00 * Os preços correspondem a 1 ano de contrato e foram cotados junto a corretoras de seguros