Preços em alta e economia aquecida são base para decisão sobre juros nos EUA O "livro bege" do Federal Reserve norte-americano - que aponta as principais condições da economia norte-americana - diz que várias regiões dos EUA registraram "pressões de alta dos preços" entre o fim de fevereiro e o começo de abril e que as empresas foram capazes de repassar parte das altas de custos para os consumidores. As informações do "livro bege" são usadas como base para as decisões sobre juros a serem tomadas na próxima reunião do Comitê de Mercado Aberto (Fomc), em 3 de maio. O relatório divulgado hoje foi preparado pelo Federal Reserve Bank de Boston, com base em dados coletados até 11 de abril. "Informes de todos os doze distritos do Fed indicam que a atividade econômica continuou a expandir-se entre o fim de fevereiro e o começo de abril", diz o relatório. "Mais da metade dos distritos informaram que a atividade no varejo teve um crescimento de modesto a forte", acrescenta o "livro bege". As informações sobre o setor de serviços foram, em geral, positivas. Os mercados de imóveis residenciais continuaram fortes na maior parte do país, enquanto as condições do mercado de imóveis comerciais variaram. As pressões de preços se intensificaram em vários distritos e a maioria informou que a alta dos preços da energia é uma preocupação em todos os setores". Segundo o "livro bege", 11 dos 12 distritos relataram crescimento das encomendas à indústria. O de Chicago informou que a atividade industrial "continuou em níveis sólidos, com a exceção da debilidade contínua na produção de veículos leves". A íntegra do relatório está disponível em http://www.federalreserve.gov/fomc/beigebook/2005/20050420/default.htm. As informações são da Dow Jones.