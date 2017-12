Preços em São Paulo voltam a subir Os preços na cidade de São Paulo voltaram a subir na semana encerrada em 30 de abril. A informação, divulgada nesta quarta-feira pela Fundação Getúlio Vargas, mostrou que a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) registrou alta de 0,12%, contra aceleração de 0,02% na semana encerrada em 22 de abril. Apesar da alta, o resultado total da cidade é inferior à média do País, divulgada na última terça-feira, que ficou em 0,34%. A cidade de São Paulo é a de maior peso na formação do indicador. A capital paulista não foi a única a registrar aceleração de preços no período. Das sete regiões pesquisadas pela FGV, seis tiveram alta da inflação. É o caso de Belo Horizonte, que passou de 0,54% para 0,60%; Brasília, de 0,37% para 0,38%; Porto Alegre, de 0,78% para 1,01%; Recife, de 0,67% para 0,92%; e Salvador, de 0,18% para 0,22%. Rio de Janeiro foi a única onde os preços permaneceram estáveis, com alta de 0,36% na passagem de um indicador para outro.