Preços em supermercados de SP sobem 0,36% em outubro Os preços dos supermercados de São Paulo registraram uma alta de em média 0,36% em outubro, ante retração de 0,24% em setembro. Os preços dos alimentos e das bebidas apresentaram alta de 0,28%, sendo que a carne bovina subiu 1,08%; suína, 2,38%; as aves, 4,57%; e o pescado, 0,43%. O preço do leite, por sua vez, teve queda de 3,63% e os preços do feijão e do arroz apresentaram alta de 14,11% e queda de 3,64%, respectivamente. Os alimentos industrializados subiram 0,92% enquanto que os preços dos produtos in natura caíram 5,15%. Os legumes tiveram queda de preços de 8,95% e os tubérculos apresentaram uma queda de 12,41%. As bebidas não alcoólicas subiram 1,10% e as alcoólicas 0,34%. Os artigos de limpeza subiram 1,64% e os artigos de higiene e beleza 0,34%. Os dados são de pesquisa realizada mensalmente pelo Índice de Preços dos Supermercados (IPS/FIPE) para a Associação Paulista de Supermercados (Apas). Neste ano, até outubro, os preços dos supermercados acumulam uma alta de 2,28% e nos últimos doze meses, 1,92%. O presidente da Apas, Sussumu Honda, avalia em comunicado que os números refletem a estabilidade do mercado e o índice acumulado em 2004 mostra que os produtos alimentícios não estão subindo na mesma velocidade que outros produtos e serviços.