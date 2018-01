Preços estão mais estáveis Com a desvalorização do real em janeiro de 1999, os produtos e serviços tiveram seus preços elevados. Atualmente, o ritmo de variação dos preços caiu e já é igual ao anterior à mudança cambial, de acordo com o estudo da economista do BCN Alliance, Ana Cristina Gonçalves da Costa. Trata-se do segundo menor desde o início do Plano Real, em junho de 94. As oscilações menos intensas de preços significam uma tendência de queda, de acordo com o estudo. Para chegar a essa conclusão, a economista analisou a dispersão dos 589 itens que compõem o Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (IPC/Fipe). A dispersão é uma medida estatística usada para avaliar quanto os preços oscilam em relação à variação média do conjunto das cotações dos produtos e serviços. Quanto maior a dispersão, maior será a tendência de alta do indicador no futuro e vice-versa. Segundo o estudo, a dispersão registrada em abril deste ano foi de 3,2 pontos em relação à variação média dos preços. O resultado é inferior a dezembro de 1998, mês que antecedeu a desvalorização, quando a dispersão atingiu 3,7 pontos. O coordenador do IPC da Fipe, o economista Heron do Carmo, avalia que os índices de dispersão dos preços, após a estabilização da moeda, não se reduziram tão rapidamente quanto os indicadores de inflação. Ele atribui esse descompasso aos acertos de preços do setor público, à cotação do petróleo e ao câmbio. Não se descarta também repiques isolados do custo de vida nos próximos meses, por conta de reajustes de tarifas, combustíveis e pressões esporádicas ou que se repetem periodicamente (sazonais). Inflação em baixa com a média dos preços oscilando num intervalo de variação menor são duas boas notícias para o consumidor. De acordo com Heron, quanto menor a dispersão de preços, maior a percepção do consumidor em relação à inflação. E, com uma noção mais clara do ritmo de reajustes, ele consegue organizar melhor seu orçamento e cristaliza a sua percepção de que a inflação está sob controle.