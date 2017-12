Preços estáveis no comércio do RJ em dezembro O custo das cestas de compra consumidas pelas famílias do município do Rio de Janeiro caiu 0,11% na segunda semana de dezembro (entre os dias 5 e 11 deste mês). Segundo pesquisa do Instituto Fecomércio-RJ, este resultado significa que os preços estão estabilizados. Com isso, o valor médio da cesta passou a ser de R$ 291,43, ante os R$ 291,75 da semana anterior. Para o coordenador de pesquisas do Instituto Fecomércio-RJ, Paulo Brück, a pequena queda da segunda semana de dezembro revela que os preços estão estabilizados. "Apesar do pequeno aumento de renda que normalmente ocorre nessa época do ano, quando grande parte da população recebe o 13º salário, estamos verificando um comportamento estável dos preços", explica, em comunicado da instituição. Os produtos que mais caíram de preço, na segunda semana de dezembro, foram: tomate (-6,68%), carne seca (-5,65%), feijão (-1,19%), macarrão e leite em pó (ambos com queda de 1,13%). No entanto, alguns produtos registraram alta, sendo os mais expressivos: banana prata (3,23%), café (2,32%) e farinha de mandioca (1,82%). O instituto destaca que no período mensal, entre 14 de novembro e 11 de dezembro, o custo da cesta de compras diminuiu 0,47%. As famílias que mais reduziram seus custos foram as que recebem de 2 a 3 salários mínimos, cuja cesta ficou 0,57% mais barata. A pesquisa cesta de compras reflete as variações de preços dos 39 produtos de maior peso no orçamento (32 de alimentação, quatro de higiene e três de limpeza), consumidos por famílias de dez diferentes faixas de renda. As quantidades consumidas são calculadas conforme a pesquisa de orçamentos familiares do IBGE.