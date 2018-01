Preços ficam inalterados nos EUA em dezembro Os preços no nível do atacado nos Estados Unidos ficaram estáveis em dezembro, a despeito da alta da energia, sugerindo que o crescimento fraco da economia no país mantém a inflação como uma ameaça remota. O Departamento do Comércio informou que o índice de preços aos produtores (PPI) ficou inalterado pela primeira vez no ano em dezembro, com a queda dos preços de automóveis, caminhões e computadores contrabalançando o aumento de 0,9% dos preços de energia. O núcleo do índice, que expurga itens relacionados a energia e alimentos, considerados voláteis, registrou queda de 0,3%, repetindo a desaceleração verificada em novembro.