Preços mais baixos no Centro e Bom Retiro Diferenças de preços superiores a 100% em alguns casos convenceram muitos consumidores neste Natal a trocar a comodidade dos shoppings pela agitação das ruas do Bom Retiro e do Centro. O vice-presidente da União dos Lojistas da 25 de Março e Adjacências (Univinco), Alexandre Navarro, observou que a clientela da sua região está mudando, com freqüência maior de consumidores que costumam fazer compras nos shoppings e nos Jardins. Para ter idéia de quanto pode-se economizar fazendo compras nessas regiões, um jeans de griffe, que na sofisticada região dos Jardins custa R$ 98, sai por cerca de R$ 39 na região do Bom Retiro, uma diferença de 152%. Essas lojas são uma boa opção para comprar artigos da moda, que ficam fora de uso em pouco tempo. Óculos de sol coloridos são encontrados na 25 de março por R$ 5, enquanto nas lojas de shoppings custam em média R$ 40 reais. Um cinto de strass, que sai na faixa de R$ 40 nos nas lojas dos jardins, é vendido por R$ 8 no comércio informal de rua. Na linha de brinquedos, as vantagens também são evidentes. O patinete da Xuxa, brinquedo vedete deste Natal, pode ser encontrado por R$ 85 no comércio de rua, enquanto nas lojas de brinquedos dos shoppings sai por R$ 129, parcelado em até cinco vezes. O Digimon, boneco que se transforma, é outro exemplo de pechincha. Nas lojas dos shoppings o produto custa R$ 18 e, no comércio informal de rua, está na faixa de R$ 5.