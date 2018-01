Preços nas farmácias exigem atenção Ontem, as drogarias da capital começaram a receber a nova lista de preços de remédios, com os valores cobrados em junho. Hoje, a lista começa a ser despachada para todo o País. A tabela traz o preço máximo ao consumidor. Como a maioria das farmácias oferece desconto, que varia de 5% a 30%, até o fim do ano os preços de balcão podem chegar até os valores máximos, caso as promoções acabem. Nesse caso, o consumidor pagará mais caro e não terá para quem reclamar, pois o preço estará dentro do patamar máximo estabelecido na lista. Concorrência beneficia consumidor Uma parcela pequena de remédios teve reajuste de junho para julho. Segundo Francisco de Assis Antunes de Lima, dono de farmácia há 20 anos, essa variação de preço foi de 1% a 1,5%. Com aumento tão pequeno, sua farmácia desprezou o reajuste, vendendo todos os remédios pelo preço de junho. O antiinflamatório Brexin (caixa com dez sachets) tem preço de tabela de R$ 24,98 desde 1.º de junho. O remédio é encontrado por três preços diferentes: R$ 24 na Droga Raia, R$ 21 na Drogaria São Paulo e R$ 18 na Drogaria Onofre. A lista comparativa de preços de medicamentos de marca, similares e genéricos está disponível no Portal do Estadão. Veja link abaixo.