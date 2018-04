O índice de preços no atacado ajustado sazonalmente subiu 1,8 por cento, maior avanço desde novembro de 2007. O núcleo do índice, exclui alimentos e energia, avançou 0,5 por cento, também muito mais que o esperado, impulsionado pelas vendas de carros e caminhões.

Analistas consultados pela Reuters esperavam um aumento de 0,9 por cento aos preços no atacado e de 0,1 por cento no núcleo do indicador.