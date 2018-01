Preços no atacado mostram deflação pelo IGP-M A primeira prévia do IGP-M de fevereiro registrou 0,08%, uma queda em relação à primeira prévia de janeiro, que foi de 0,33%. Segundo o índice calculado pela Fundação Getúlio Vargas, os preços no atacado (IPA) registraram queda de 0,09%. Para os consumidores (IPC), os preços subiram 0,44%. Já na construção civil (INCC), o índice foi de 0,24%. Neste ano, o IGP-M acumula alta de 0,96%. No acumulado em 12 meses, o IGP-M é de 4,86%.