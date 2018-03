Preços no atacado sobem 1% em fevereiro nos EUA Os preços no atacado (PPI, na sigla em inglês) subiram 1º em fevereiro nos Estados Unidos, abaixo da alta de 1,6% de janeiro, mas ainda acima dos prognósticos. O consenso entre analistas era que o PPI apresentasse variação de 0,6%. Foi o segundo mês consecutivo de alta, com o petróleo voltando a ser o vilão com o temor de guerra provocando a maior alta dos preços dos itens relacionados a energia desde a Guerra do Golfo, segundo informou o Departamento do Trabalho. O núcleo do PPI, que expurga os itens de energia e alimentos, no entanto, caiu 0,5%, ficando bem abaixo da previsão de que houvesse estabilidade. O departamento atribuiu a alta dos preços gerais no atacado exclusivamente ao item energia, que disparou 7,8% em fevereiro, acelerando a alta de 4,8% de janeiro. Os preços da gasolina subiram 18,8%, o que correspondeu à maior alta em quatro anos. Os preços do óleo para aquecimento avançaram 25,2%. Foi a maior alta em três anos. Os preços de alimentos subiram 0,6%, um ritmo bem abaixo da variação de 1,6% de janeiro. Estoques das empresas sobem 0,2% Os estoques das empresas norte-americanas cresceram, em janeiro, pelo nono mês consecutivo, mas o ritmo de recuperação dos estoques ficou mais fraco, dando mais uma evidência de que as corporações estão ainda incertas sobre o rumo da economia dos Estados Unidos. O Departamento do Comércio informou que os estoques cresceram 0,2% em janeiro, para um nível ajustado sazonalmente de US4 1,14 trilhão, após uma alta revisada de 0,7% em dezembro. Inicialmente, o departamento havia anunciado um aumento de 0,6% dos estoques em dezembro. As informações são da Dow Jones.