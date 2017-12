Preços no comércio do Rio caem 0,21% em novembro Os preços voltaram a cair em novembro no comércio do Rio de Janeiro. O Índice de Preços do Comércio Varejista Amplo (IPCV-Amplo) do município do Rio de Janeiro apresentou, em novembro, variação negativa de 0,21%. Segundo o Instituto Fecomércio-RJ, que divulgou o índice nesta manhã, o resultado confirma a tendência de desaceleração dos preços na cidade. Esta tendência já tinha sido registrada em outubro, quando o IPCV-Amplo tinha apresentado variação positiva de apenas 0,04%. O IPCV-Amplo reflete o comportamento dos preços de sete grupos de produtos para famílias com rendimento mensal de até 40 salários mínimos. Já o Índice de Preços do Comércio Varejista (IPCV) do Município do Rio, que reflete o comportamento dos preços para famílias com renda mensal de até oito salários mínimos, também apresentou queda, de 0,20%, contra alta de 0,17% da pesquisa anterior. Para o diretor do Instituto Fecomércio-RJ, Luiz Roberto Cunha, a circulação de mais dinheiro na economia, com o recebimento de parte do 13º salário e a liberação das linhas especiais de crédito, inclusive com desconto em folha, são fatores que contribuem fortemente para a derrubada dos preços no varejo. "O comércio também vem se utilizando cada vez mais da linguagem que o consumidor melhor entende, a das promoções", acrescenta o economista. De acordo com ele, a queda nos juros também vem reduzindo o custo financeiro das empresas, o que está sendo repassado para os consumidores. Em novembro, as maiores quedas nos dois índices ocorreram nos preços da vagem (-16,97%), chuchu (-14,01%), sabão em barra (-9,15%), achocolatado em pó (-8,63%), cenoura (-8,42%), freezer (-8,20%) e ventilador (-8,15%). Com o resultado de novembro, o IPCV-Amplo acumulou, nos últimos 12 meses, aumento de 8,77%. No IPCV, a alta em 12 meses foi maior, de 9,97%.