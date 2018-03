Preços no comércio do Rio mostram tendência de queda O Índice de Preços do Comércio Varejista (IPCV) da cidade do Rio de Janeiro, calculado pelo Instituto Fecomércio, registrou alta de 0,81% no mês passado. Foi a menor taxa desde julho de 2002 (quando ficou em 0,21%). Segundo a entidade, isso confirma a tendência de queda dos preços. O resultado de fevereiro indica desaceleração de 0,72 ponto percentual em relação a janeiro, quando o índice ficou em 1,53%. O grupo de maior peso, o de alimentação, subiu 0,61% em fevereiro, com uma diferença para menos de 1,04 ponto porcentual em relação a de 1,65% de janeiro. Mesmo assim, no mês passado, os hortifrutigranjeiros contribuíram muito para a alta. Entre os produtos de maior influência estão pimentão (28,09%), tomate (24,69%), artigos de plástico (23,07%), cenoura (19,52%), banana prata (17,79%) e repolho (16,06%). O IPCV considera 37.840 preços, entre 1.892 produtos, em 720 pontos comerciais, referentes aos gastos das famílias com rendimentos de até 8 salários mínimos, seguindo os resultados da Pesquisa de Orçamento Familiar do IBGE. O grupo artigos de residência apontou a maior alta em fevereiro (2,51%), o que representa 1,97 ponto percentual a mais do que em janeiro (0,54%). O grupo recreação e higiene pessoal registrou a segunda maior alta em fevereiro (2,43%). Produtos farmacêuticos tiveram alta de 0,66%. Já o grupo artigos para limpeza e reparos fechou o mês com alta de 0,47% nos preços. O único grupo a registrar queda de preços foi vestuário, com ? 1,12%.