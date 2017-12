Preços no e-commerce caem 3,59% em novembro ante mesmo mês de 2016, segundo Fipe

Os preços no comércio eletrônico caíram 3,59% em novembro na comparação com o mesmo mês de 2016, de acordo com o do Índice FIPE Buscapé. Na comparação com o mês de outubro, os preços retraíram 0,07%.

O resultado de novembro marca o 12º mês de queda no indicador na comparação anual. A tendência, segundo o FIPE Buscapé, é de que o indicador encerre o ano de 2017 com uma deflação de 2,5%.

A cesta de produtos do comércio eletrônico tende a ser deflacionária porque há uma forte presença de itens de tecnologia. O ritmo de lançamentos nesse setor faz com que os preços de um produto caiam quando chega ao mercado um item superior na mesma categoria.

Essa tendência de queda dos preços no e-commerce só foi interrompida ao longo de meados de 2015 e em 2016, quando a crise econômica e a volatilidade cambial afetaram preços.