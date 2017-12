Preços no varejo de SP caem pela 2ª vez no ano A acomodação de preços do varejo paulista esperada para novembro se confirmou. O índice que mede a oscilação dos produtos registrou um recuo de 0,35%, depois de ter subido 1,59% em outubro, graças à oscilação no preços dos alimentos provocada pelo período de entressafra. Foi a segunda vez que o Índice de Preços do Varejo (IPV) da Federação do Comércio do Estado de São Paulo registrou resultado negativo. Em julho, a queda foi de 1,01%. Com o resultado de novembro, a entidade alterou para baixo a inflação do varejo estimada para 2003. Antes esperava algo em torno de 15% e 16% e agora fala em 13% a 14%. Para dezembro, a expectativa é de que o IPV apresente pequeno crescimento, como conseqüência ainda do realinhamento de preços. Até novembro, no acumulado dos últimos 12 meses, o índice está em alta de 18,54%. Resultados por setor No mês passado, o grupo do comércio automotivo foi o que registrou a maior queda de preços (-1,49%), justificada pela renovação dos modelos com a entrada de novas linhas, pela concessão de descontos para os carros do ano, e ainda pelo consumo contido. Os bens duráveis, basicamente eletrodomésticos e móveis, também reverteram parte dos aumentos registrados em outubro. A variação ficou negativa em 1,07%. De acordo com a Fecomercio, os ajustes de preços estão sendo feitos de acordo com a demanda dos produtos. Já os segmentos de vestuário e calçados (semiduráveis), que caíram no mês 0,42%, estão acompanhando o movimento tradicional de novembro, em que os lojistas fazem promoções para se preparar para o Natal. Os não-duráveis, puxados unicamente pelo comércio de alimentos, foram uma das duas únicas altas do IPV do novembro. A explicação para o fato é o rescaldo ainda dos ajustes de entressafra de alguns itens, uma vez que os outros componentes do grupo apresentaram queda: os produtos farmacêuticos caíram 0,14%; os de limpeza, recuaram 0,32%; e de higiene, baixa de 2,95%. Os preços dos materiais de construção subiram 1,45%.