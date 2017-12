Preços no varejo do Rio sobem 0,68% O custo das cestas de compras consumidas pelas famílias residentes na Região Metropolitana do Rio de Janeiro subiu 0,68% na terceira semana de janeiro, segundo pesquisa divulgada hoje pela Fecomércio-RJ. ?O resultado indica que os preços mantiveram a tendência de alta verificada desde o início do mês?, informa a entidade. O valor da cesta média ficou em R$ 296,68, contra R$ 294,68 da segunda semana. As famílias que mais aumentaram os gastos foram as que recebem entre cinco e seis salários mínimos, cuja cesta encareceu 0,84%. Os produtos que mais aumentaram de preço na última semana foram tomate (8,98%), cenoura (7,66%), batata (5%), papel higiênico (4,61%), laranja pêra (2,92%), carne seca (2,59%), maçã (2,37%), cerveja (1,37%), sabão em pó (1,34%) e arroz (1,30%). Entre 19 de dezembro de 2003 e 23 de janeiro de 2004, o custo da cesta de compras aumentou 1,86%. A pesquisa reflete a variação de preços de 39 produtos de maior peso no orçamento (32 de alimentação, quatro de higiene e três de limpeza) consumidos por famílias de dez diferentes faixas de renda.