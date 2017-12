Preços no varejo em SP têm alta de 12,62% em 2003 O Índice de Preços no Varejo (IPV) fechou 2003 em alta de 12,62%, informou a Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomércio-SP). Embora ainda em dois dígitos, a inflação no segmento ficou bem abaixo dos 26,9% apurados no encerramento de 2002. Segundo a federação, o grupo que apresentou a maior alta no ano passado foi o de materiais de construção, com índice de 22,34%. O grupo de produtos duráveis, que inclui móveis e eletrodomésticos, teve variação de 13,1% nos preços. A alta dos semiduráveis - vestuário, tecidos e calçados - foi de preços em 11,67%, e dos não-duráveis, que inclui remédios e alimentos, ficou em 10,9%. O comércio automotivo elevou os preços em 12,31%, devido aos maiores reajustes nas autopeças. Leia também: Inflação medida pelo Dieese foi de 9,55% em 2003