Preços no varejo no Rio têm alta de 6,97% em 2003 O Índice de Preços do Comércio Varejista (IPCV) do município do Rio de Janeiro acumulou em 2003 alta de 6,97%, de acordo com pesquisa coordenada pelo Instituto Fecomércio-RJ. No mês de dezembro, o IPCV subiu 0,73%, influenciado sobretudo pela alta de preços de artigos para residência (2,63%). Em 2002 o IPCV registrou alta de preços bem maior, de 16,40%. Por grupos de produtos, os maiores reajustes de preços foram nos produtos farmacêuticos (17,31%) e recreação e higiene pessoal (14,91%), enquanto os que subiram menos foram vestuário (2,58%) e alimentação (5,06%). Os produtos que mais caíram foram chuchu (-40,90%), cenoura (-39,55%), batata inglesa (- 36,405), peru (- 26,59%) e laranja seleta ( - 25,83%). Os maiores reajustes ocorreram em fósforo (57,42%), pêra (34, 52%), peixe espada (34,38%), banana d´água (33,20%) e peixe xerelete (31,55%).