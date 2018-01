Preços no varejo sobem 0,25% em outubro Os preços no comércio varejista paulistano apresentaram elevação de 0,25% em outubro, ante alta de 0,24% em setembro. De acordo com levantamento divulgado nesta terça-feira pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP), este foi o quarto aumento mensal consecutivo do Índice de Preços no Varejo (IPV) e o mais expressivo de 2006. Apesar deste movimento, o IPV acumula queda de 0,39% no ano. Na medição por grupo, a Fecomercio-SP destacou o aumento verificado em Açougues (7,96%). Segundo a entidade, o segmento se recupera das crises da gripe aviária e da febre aftosa. Entre os produtos do grupo, o preço das aves subiu 13,59% e as carnes bovinas avançaram 7,32%. Outro destaque da Fecomercio-SP ficou por conta dos preços do grupo Supermercados, que subiram 0,83%. Formado principalmente por produtos alimentícios, o setor teve seus preços pressionados pelo aumento das aves (17,06%), carnes bovinas (5,03%), cereais (3,29%) e ovos (2,46%). Neste grupo, apresentaram quedas os seguintes produtos: frutas (-2,07%), leite (-2,17%), verduras (-2,55%), adoçantes (-3,00%) e legumes (-3,28%). Outros grupos pesquisados pela entidade que também contabilizaram aumento de preços no mês passado foram os de CDs (1,05%); Material de Escritório e Outros (0,51%); Óticas (0,31%); Móveis e Decorações (0,20%); e Brinquedos (0,09%). Na outra ponta, a maior queda de preços foi registrada no grupo de Combustíveis e Lubrificantes ( 0,91%), resultado do aumento nos estoques do álcool, por conta da boa safra da cana-de-açúcar. Entre os subgrupos, os Combustíveis apresentaram variação negativa de 0,97% e os Lubrificantes e Óleos, elevação de 0,74%. O grupo de Eletroeletrônicos, que desde fevereiro não apresenta resultados positivos, registrou em outubro retração de 0,84%. Conforme análise da Fecomercio-SP, como os insumos deste tipo de produto são importados, a desvalorização do dólar frente ao real contribui para que ocorra uma redução nos preços. O setor acumula ao longo do ano a maior queda dentre todos os grupos pesquisados, com declínio de 13,30%. Já o grupo de Eletrodomésticos apontou, em outubro, recuo de 0,76%, a segunda queda mensal consecutiva. Neste segmento, os principais destaques foram a Linha Branca, que é formada por Geladeiras, Microondas e Fogões (-1,83%), e Eletroportáteis (-0,90%). A Fecomercio-SP informou que também tiveram variação negativa os segmentos de Autopeças e Acessórios (-0,34%); Drogarias e Perfumarias (-0,34%); Relojoarias (-0,32%); Material de Construção (-0,14%); e Livrarias (-0,9%). Expectativa de alta Segundo o presidente da Fecomercio-SP, Abram Szajman, a expectativa para os próximos meses é de que haja um ligeiro aumento no IPV. "O 13º salário, que promove o aumento na renda dos consumidores, aliado ao aumento dos preços do transporte público, tendem a pressionar ainda mais o preço de alguns produtos", observou, em comunicado à imprensa. O IPV é apurado mensalmente pela Fecomercio-SP desde 1992. Os dados são coletados junto a cerca de 2 mil estabelecimentos comerciais no município de São Paulo e contemplam 21 segmentos varejistas e 450 subitens pesquisados.