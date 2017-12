Preços no varejo sobem 0,72% em março, aponta Fecomercio Os preços cobrados nos estabelecimentos varejistas do Estado de São Paulo subiram, em média, 0,72% em março, segundo o Índice de Preços no Varejo (IPV) calculado pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio). Em fevereiro o índice fechou em 0,39%. Com o resultado desse mês, o IPV fechou o primeiro trimestre do ano reunindo uma alta média de 2,80%.