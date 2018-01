Preços no varejo sobem 0,91% na 3ª prévia O Índice de Preços no Varejo (IPV) registrou alta de 0,91% na terceira quadrissemana de março, segundo a Federação do Comércio do Estado de São Paulo (FCESP). Na quadrissemana anterior, a variação do IPV havia sido de 0,10%. O setor de comércio automotivo, cujos preços tiveram aumento médio de 3,58%, e o segmento de alimentos (do setor de bens não-duráveis), que subiu 1,21%, foram os que mais pressionaram a alta do índice, segundo o economista da FCESP, Miguel Supico. Além desses grupos, o setor de bens duráveis registrou elevação de 2,23% na terceira quadrissemana de março, enquanto bens não-duráveis tiveram variação de 1,14%. Os preços de materiais de construção aumentaram 0,60%. Como mostra a pesquisa, os bens semiduráveis caíram 2,17% no quadrissemanal; 1,19% no índice ponta-a-ponta e 0,59% na taxa semanal, confirmando as liquidações de verão feitas pelo setor.