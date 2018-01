Preços no varejo sobem 1,83% em março Os empresários da rede varejista da Região Metropolitana de São Paulo reajustaram seus preços em 1,83%, em média, no mês de março, segundo o Índice de Preços ao Varejo (IPV) calculado pela Assessoria Econômica da Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio). Do ponto de vista da inflação, esta é uma péssima notícia, principalmente se comparada com fevereiro, quando a rede varejista reduziu os preços em 0,46%. Segundo os economistas da Fecomercio, uma média de reajuste como a de março não era registrada no varejo desde maio de 2003. À época, a inflação chegou a 2,43%. No ano passado, o maior resultado do IPV foi observado em dezembro, uma variação de 1,69%. Este ano, a maior alta foi de 1,67%, em janeiro. O reajuste médio dos preços no varejo em março, de acordo com a Fecomercio, deveu-se, em parte, às variações de 4,70% do grupo Vestuário e de 3,99% do segmento compreendido pelo Comércio Automotivo. Quando desagregada, a alta do Vestuário divide-se em uma elevação de 1,50% nos preços dos tecidos e de 2,18% dos calçados. Por causa destas altas, influenciadas pela substituição das liquidações pelos novos preços da coleção outono/inverno, o grupo composto pelos produtos semiduráveis mostrou um aumento de 1,93%, interrompendo uma queda que vinha desde dezembro. No caso do comércio automotivo, a desagregação da sua alta mostra uma variação de 5,45% para o segmento de autopeças e de 3,66% para automóveis novos. Os analistas da Fecomercio lembram que o aumento do preço do petróleo tem reflexo direto na cadeia produtiva desses itens. Os demais grupos que compõem o IPV também fecharam março registrando alta de preços, mas numa intensidade menor. O grupo dos duráveis fechou o mês passado com um reajuste médio de 1,47%, tendo como principal destaque os eletrodomésticos, que tiveram seus preços majorados em 1,96%. Os preços dos refrigeradores foram elevados em 2,13% e a linha dos portáteis tiveram uma ligeira alta de 0,05%. A alta dos duráveis só não foi maior porque os preços da linha de móveis e decorações foram mantidos. Os preços dos alimentos subiram 1,34% e os artigos farmacêuticos foram reajustados em 0,52% para cima. O resultado foi o de uma elevação de 1,24% no grupo dos produtos não-duráveis. No grupo Materiais de Construção a alta foi de 1%. Este grupo também sofreu com as elevações do preço do petróleo, segundo os analistas da Fecomercio.