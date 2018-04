Preços no varejo voltam a subir em São Paulo em março Após uma alta expressiva de 0,44% em janeiro e uma estabilidade em fevereiro (+0,01%), os preços praticados pelos varejistas na capital paulista retomaram aumento. Segundo dados do Índice de Preços no Varejo (IPV), da Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP), o mês de março fechou com crescimento de 0,24% sobre os preços praticados no varejo. No acumulado do primeiro trimestre, a elevação chega a 0,69%. O resultado sofreu influência, principalmente, das altas nos preços dos produtos alimentícios e in natura, conforme afirmou o presidente da Fecomercio, Abram Szajman. Para ele, é uma situação que "deve persistir". Ele alertou ainda para outro fator de preocupação: "Os preços dos combustíveis podem mudar de tendência e subir, diante dos baixos estoques de álcool anidro." De acordo com a Fecomercio, dos 21 grupos avaliados, 11 registraram alta. A mais expressiva, de 1,60%, foi verificada em Feiras - grupo que, em fevereiro, já havia registrado alta de 2,60%. As feiras já acumulam no trimestre elevação de 13,09%. O excesso de chuvas, explica a entidade, contribuiu para o aquecimento. Alguns produtos, em razão disso, tiveram crescimento de até 7,63%, caso dos legumes. O alto volume de chuvas também surtiu efeito no grupo Supermercados, que, em março, verificou alta de 0,49% nos preços praticados, contra o crescimento de 0,32% em fevereiro. Neste grupo, os principais avanços foram apurados nos produtos: ovos (11,33%); tubérculos (9,44%); aves (5,95%); e cafés/chás (5,37%). Outros grupos que apresentaram altas foram: Padarias (0,70%); Veículos (0,22%); Eletrodomésticos (0,81%); Material de Construção (0,63%); Livrarias (1,17%); Óticas (0,80%) e Material de Escritório e Outros (0,41%). Quedas Apesar de afirmar que os combustíveis podem ser fator preocupante no IPV, o segmento foi o responsável por segurar uma alta ainda maior do indicador em março. Segundo a Fecomercio, o grupo Combustíveis e Lubrificantes recuou 0,38% no período. Isoladamente, os combustíveis apresentaram redução de 0,44%, enquanto lubrificantes e óleos apontaram incremento de 1,61%. O grupo Eletroeletrônicos verificou queda de 0,84% em março. Comportamento este, segundo a Fecomercio, que resulta do fator cambial, "extremamente relevante para as cotações, visto que grande parte dos produtos é importada ou utiliza insumos cotados em dólar". Outras quedas que influenciaram o resultado do IPV em março foram: Açougues (0,34%); Vestuário (0,03%); Drogarias e Perfumarias (0,07%); Móveis e Decorações (0,07%); CDs (0,08%); Autopeças e Acessórios (0,04%); e Brinquedos (0,01%). O IPV é apurado mensalmente pela Fecomercio, com base nos dados coletados com cerca de 2.000 estabelecimentos comerciais na capital paulista.