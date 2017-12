Preços nos supermercados caem 0,20% em setembro Os preços praticados pelos supermercados do Estado de São Paulo em setembro registraram queda de 0,20%. Em agosto, houve alta de 0,28%. A variação de preços acumulada em 2004 está em 1,82% e, nos últimos doze meses, em 1,92%, de acordo com o Índice de Preços dos Supermercados (IPS), apurado mensalmente pela Associação Paulista de Supermercados (Apas), em parceria com a Fipe/USP. No mês passado, os preços dos alimentos e das bebidas apresentaram queda de 0,36%. Todas as carnes registraram alta: bovina, 0,49%; suína, 4,79%; aves, 0,12% - com exceção do pescado, que caiu 2,09%. O preço do leite teve queda de 4,89% e os preços do feijão e do arroz também recuaram, 2,99% e 1,07%, respectivamente. Os preços dos alimentos industrializados apresentaram alta de 0,77. E os produtos in natura caíram 3,90%. Com relação aos não-alimentos, os preços ficaram estáveis durante o mês de setembro. As bebidas não alcoólicas subiram 0,55% e as alcoólicas variaram 0,75%. Os artigos de limpeza tiveram variação de 0,89%.