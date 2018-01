Preços nos supermercados caem 0,24% Contrariando expectativas, o Índice de Preços dos Supermercados (IPS) caiu 0,24% em fevereiro, divulgou hoje a Associação Paulista de Supermercados (Apas). No acumulado dos dois primeiros meses do ano o IPS ainda está em alta de 0,19%. Segundo a pesquisa da Apas, feita em conjunto com Fipe, o grupo de alimentos e bebidas fechou o mês com preços 0,26% menores. O item foi pressionado pelo recuo dos alimentos industrializados, que tiveram queda de 0,64%. Os produtos in natura mostraram pequena desvalorização, de 0,02%, e os preços das bebidas alcoólicas subiram 1,16%. A Apas destacou as variações de dois produtos: o leite registrou alta de 2,65%, e o preço do frango caiu 12,1%. Os grupo de artigos de limpeza apresentou alta de 0,17%, enquanto artigos de higiene e beleza registraram variação negativa de 0,35%. Apas esperava que fevereiro registrasse aumento nos preços seguindo a tendência de alta apresentada em janeiro (veja link abaixo).