Preços nos supermercados caíram 0,17% em fevereiro Os preços praticados nos maiores supermercados do País registraram uma queda de 0,17% em fevereiro em relação ao mês anterior. O índice revela a continuidade do processo de desaceleração das remarcações registradas nos últimos meses. O pico da elevação dos preços ocorreu em novembro, quando a variação chegou a 7,24%. Depois recuou para 5,55% em dezembro e 1,90% em janeiro. Em relação a fevereiro do ano passado, a alta foi de 10,56%. O índice, apurado pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras), considera a oscilação de um conjunto dos 35 produtos de maior consumo nas lojas e embute também as promoções realizadas pelas diversas cadeias. Em fevereiro, as principais quedas ocorreram nos preços da farinha de trigo (-4 66%); mussarela (-2,95%) e óleo de soja (- 1,01%). As maiores altas ficaram com o tomate (24,37%), extrato de tomate (17,65%) e batata (14,14%). O faturamento dos supermercados no mês passado registrou uma queda de 3,5% em relação a janeiro, em valores já deflacionados pelo IPCA/IBGE, segundo avaliação da Abras. Em relação a fevereiro do ano passado, houve um aumento de 2,11%. Os resultados foram influenciados pelo efeito calendário: fevereiro teve menor número de dias do que janeiro e não incluiu o carnaval, ao contrário de fevereiro de 2002. Este fato deve afetar também os resultados deste mês, que perdeu cerca de cinco dias de movimento em razão do carnaval. Na comparação com 2002, pode ser registrada uma queda ainda mais acentuada porque a Páscoa, que é a segunda melhor data para o setor, foi comemorada neste mês em 2001.