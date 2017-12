Preços nos supermercados caíram 0,29% Pela segunda semana consecutiva, os supermercados em São Paulo apresentaram redução nos preços. A queda, no período de 7 a 14 de dezembro, foi de 0,29% de acordo com levantamento do InformEstado. No mês, os preços registram retração de 0,55%, mas no acumulado do ano a alta é de 4,01%. Na variação por grupos de produtos apresentaram queda as carnes (1,84%), os itens de mercearia (1,18%), os frios e laticínios ( 0,83%) e os produtos de limpeza (0,22%). Subiram os ovos (2,78%), matinais (2,45%), bebidas e doces (2,27%), higiene (0,84%) e enlatados (0,43%). Na comparação de uma cesta de 21 produtos em comum, quem vendeu mais barato foi o supermercado Andorinha. O valor de sua cesta era de R$ 40,54. Quem vendeu mais caro os mesmos produtos foi o Sé (R$ 50,13). Em relação à semana anterior o maior reajuste de preço foi do Extra (5,08%), enquanto a queda mais significativa foi do Mambo (4,30%).