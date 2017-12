Preços nos supermercados caíram 0,40% em junho A taxa de variação dos preços de produtos comercializados nos supermercados apontou deflação de 0,40% em junho, segundo o IPS, índice calculado pela associação paulista do setor e a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Nos últimos 12 meses, a variação é de 3,85%. Os alimentos industrializados continuam em queda, de 0,46%, assim como os produtos hortifrutigranjeiros, que caíram 8,19%. As maiores altas ficaram por conta do leite (12,66%) e do frango (2%). Os produtos de higiene, beleza e limpeza praticamente não variaram. No mesmo período, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), da Fipe, ficou em 0,18%.