Preços nos supermercados caíram 0,66% em SP Os preços dos supermercados paulistas caíram 0,66% em abril, segundo o índice de preços dos supermercados (IPS) Apas/Fipe. A queda foi maior que a registrada em março, quando os preços médios do auto-serviço recuaram 0,38%. A baixa em abril foi motivada pelo recuo nos preços de alimentos e bebidas, com destaque para a carne bovina, que registrou redução de 1,76%, e do frango (-6,77%). No ano, os dois produtos acumulam queda de 4,26% e 9,11% respectivamente. Os produtos in natura também pressionaram para baixo o IPS. As frutas recuaram 2,40% e os ovos, 6,61%. Segundo a Associação Paulista de Supermercados (Apas), a variação de preços no setor continua bem abaixo do varejo em geral. O Índice de preços do Consumidor (IPC) da Fipe, por exemplo, subiu 0,06%. No acumulado do ano, o IPC soma alta de 0,21%. Preço da cesta básica Pela pesquisa do Procon-SP em convênio com o Dieese, referente ao mesmo período, a queda verificada no preço da cesta básica foi de 1,25%, caindo de R$ 156,25 para R$ 154,30. As maiores quedas foram: a dúzia de ovos brancos (14,02%), o quilo da lingüiça fresca (7,22%), o quilo do frango resfriado inteiro (6,17%), o pacote do sabão em pó (5,77%) e a lata 900 ml de óleo de soja (5,51%).