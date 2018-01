Preços nos supermercados de SP caem 0,49% em abril Os preços praticados pelos supermercados de São Paulo registraram uma queda de 0,49% em abril. É o terceiro recuo consecutivo do índice de vendas medido pela Associação Paulista de Supermercados (Apas), com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Em fevereiro, o IPC registrou queda de 0,48% e em março, queda de 0,31%. No ano, a variação acumulada é uma baixa de 1,08%, contra alta de 6,41% do mesmo período do ano passado. O grupo de alimentos recuou 0,54%. As principais quedas foram da carne bovina (-3,01%), do frango (-6,77%), além do pescado (-3,19%). O preço do feijão teve uma redução de 3,16% e o do arroz, 4,88%. Já as bebidas não-alcoólicas registram diminuição de 0,50% e as alcoólicas ficaram com uma queda de 1,77%. O grupo de não-alimentos recuou 0,17%. Os artigos de limpeza caíram 0,41% e os produtos da higiene e beleza subiram 0,13%.