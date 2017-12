Preços nos supermercados recuam 0,51% em novembro Os preços nos supermercados do Estado de São Paulo registraram uma queda de 0,51% em novembro, de acordo com pesquisa realizada mensalmente pelo Índice de Preços dos Supermercados (IPS/FIPE), para a Apas (Associação Paulista de Supermercados). Em outubro, a variação tinha sido de 0,36%. Os preços dos alimentos e das bebidas apresentaram queda de 0,69%. A carne bovina subiu 1,26%; a suína, 0,77%; as aves, 1,45%; e o pescado, 5,64%. O preço do leite teve queda 3,14% e os preços do feijão e do arroz apresentaram alta de 7,21% e queda de 3,98%, respectivamente. Já os preços dos alimentos industrializados tiveram redução de 0,45%. E os preços dos produtos in natura caíram 5,63%. Os legumes indicaram retração de 21,85% e os tubérculos caíram 11,92%. As bebidas não alcoólicas subiram 1,45% e as alcoólicas, 0,97%. Os preços dos artigos de limpeza e dos produtos de beleza permaneceram estáveis. A variação de preços acumulada em 2004 está em 1,76% e nos últimos 12 meses, em 2,01%, contra 6,07% e 10,17%, respectivamente, para o mesmo período do ano passado.