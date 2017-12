Preços nos supermercados sobem 1,2% Os preços nos supermercados de São Paulo apresentaram reajuste de 1,2%, segundo pesquisa InformEstado. A alta ocorreu na semana entre os dias 14 e 21 de dezembro, depois de duas semanas consecutivas de queda. No acumulado do mês, os preços tiveram reajuste médio de 0,65%. No ano, a alta foi de 5,26%. No levantamento por categorias de produtos, todas registraram alta na semana. A exceção foi o grupo bebidas e doces, com uma queda de 0,1%. Na comparação com a semana anterior, os maiores reajustes foram feitos no Extra, com 3,27%, Mambo, que aumentou os preços em 3,25%, e o Sé, com 2,66%. A maior queda no mesmo período, de 1,19%, foi no Pastorinho.