Preços nos supermercados sobem 1,62% em fevereiro Os preços praticados nos supermercados paulistas registraram uma elevação média de 1,62% em fevereiro. O índice sinaliza uma ligeira redução do ritmo de remarcações em relação a janeiro, quando a variação foi de 1,79%. Os alimentos continuam exercendo a maior pressão, principalmente os industrializados. No conjunto dos semi-elaborados, o destaque ficou com o feijão, que subiu 6,51%, mas foi compensado pela queda do frango, de 7,08%, fazendo com que o grupo tivesse queda de 1,03%. Os hortifrutigranjeiros também deram sua contribuição. A elevação foi de 7,55%, sendo que as verduras e legumes tiveram alta de preços de 19,29% e 20,01%, respectivamente. Estes produtos ainda estão respondendo às variações climáticas. Na avaliação da Associação Paulista de Supermercados (Apas), que calcula o Índice de Preços dos Supermercados (IPS) com base no IPC-Fipe, a retração do câmbio e a perspectiva de boa safra estão contribuindo para reduzir os reajustes. A inflação dos supermercados acumulada nos dois primeiros meses do ano é de 3,44% e, nos últimos 12 meses, chega a 20,05%.