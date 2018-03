Preços nos supermercados subiram 6,4% este ano Os preços nos supermercados registraram alta de 1,55% no mês passado, índice superior a taxa de 1,30% de março e muito maior que de abril de 2002 (-0,66%). A variação acumulada em 2003 já chega a 6,40% e nos últimos 12 meses está em 24,78%. Os dados são da avaliação feita pela Associação Paulista de Supermercados (Apas), que calcula o índice com base no IPC-Fipe. Embora os alimentos estejam exercendo uma pressão menor, alguns segmentos ainda estão em alta, com destaque para os industrializados, que subiram 1,72%; os hortifrutigranjeiros, 0,84%; e os legumes, 23,26%. Na média de todos os segmentos, o grupo de produtos alimentares teve queda de preços, apesar da alta de 6,20% dos pescados. As carnes bovinas caíram 2,52%. No grupo de produtos não-alimentares, a alta do dólar dos últimos meses ainda está pressionando os preços dos artigos de limpeza e higiene/beleza, que subiram 2,74% e 1,88%, respectivamente.