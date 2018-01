Preços por atacado no Japão sobem 2,8% em outubro Os preços dos atacadistas no mercado japonês subiram 2,8% no mês de outubro em relação ao mesmo mês do ano passado, devido principalmente ao encarecimento do petróleo e do aço, anunciou nesta segunda-feira o Banco do Japão. O aumento é considerável, mas menor que o percentual revisado de 3,5% de setembro - a maior alta neste índice dos últimos 25 anos. Além disso, é a 32ª alta consecutiva no índice dos preços por atacado por causa do encarecimento de algumas matérias-primas, segundo o relatório. De acordo com o documento, o índice de preços atacadistas chegou a 101,5 sobre a base de cem estabelecida em 2000. Em relação a setembro, o índice de preços por atacado caiu 0,3%, queda atribuída pelo Banco do Japão à baixa dos preços da gasolina, de outros produtos derivados do petróleo e de faturas como gás e eletricidade. Entre os produtos por atacado que aumentaram seu preço importado, estavam o petróleo, o carvão, o gás natural, produtos plásticos, metais não férricos, madeira e produtos químicos. Com isto, o preços de produtos de madeira importados subiram 22% em relação ao ano passado, e os dos químicos aumentaram 20% em comparação com o mesmo período.