Preços públicos elevam inflação Em São Paulo espera-se um repique da inflação para os próximos meses, puxada pelo reajuste da energia elétrica. Segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), os aumentos das tarifas públicas e dos preços administrados pelo governo serão responsáveis por uma elevação de 1,23 ponto porcentual no Índice de Preços ao Consumidor (IPC) no segundo semestre. Um dos fatores que mais contribuiu para o IPC-Fipe acumulado no primeiro semestre ficar em 0,87% - o mais baixo desde 1939 - foi a não incidência de reajustes de tarifas públicas em São Paulo. Em outros Estados onde as tarifas de energia foram reajustadas os índices de custo de vida nos primeiros seis meses do ano foram maiores. Previsão de inflação para o ano continua entre 5% e 6% Com aumento baseado na variação Índice Geral de Preços (IGP), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o setor elétrico foi um dos principais responsáveis pela alta dos Índices em 1999. Além disso, os Índices gerais de preços registram altas maiores. A inflação medida pelo IGP foi de 0,85% em junho contra o 0,31% no mês anterior. A estimativa para julho é de que o IGP fique entre 0,50% e 0,70%. No ano o índice deve ficar entre 5% e 6% . O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e que é usado como meta de inflação, deve fechar o ano em 6%. Até maio, o IPCA estava acumulado em 1,41%.